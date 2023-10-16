Пожилой американец убил ребенка из-за ненависти к мусульманам

Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штате Иллинойс пожилой мужчина нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику и серьезно ранил 32-летнюю женщину, передает агентство Associated Press. По его данным, американец пошел на преступление из-за ненависти к приверженцам ислама.

Полиция предъявила 71-летнему мужчине обвинение по статье о преступлении на почве ненависти. Также отмечается, что мотивом нападения стало обострение палестино-израильского конфликта. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице под наблюдением медиков.

Недавно уроженец России Мохамед Могоучков напал с ножом на учителя и еще нескольких человек во французском городе Аррас. Преступление произошло в средней школе Гамбетта 13 октября. Учитель литературы от ранений погиб, еще несколько человек пострадали. Злоумышленник во время нападения кричал «Аллах акбар!». Почти сразу он был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что во французском городе Мец школьник готовил убийство учителя. О намерении совершить преступление полиции сообщил сам подросток. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию, которая могла разыграться в колледже Филиппа де Виньеля. До этого в Германии мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил трех и ранил двух человек. Полиция задержала подозреваемого. Мотивы его действий не назывались.