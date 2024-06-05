«Повезло, что жива»: популярная певица рассказала о тяжелом лечении болезни Певица Холзи рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Холзи (Halsey, Эшли Франджипани)

Американская певица и автор песен Холзи (Halsey, Эшли Франджипани) рассказала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Исполнительница опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) композицию The End — первый сингл ее пятого студийного альбома, и пояснила, что проходит лечение от тяжелой болезни, которую она не назвала. Подписчикам она также показала личные видео и фотографии.

Мне повезло, что я жива, — подписала пост поп-звезда.

В первом видео 29-летняя певица массирует себе ноги и говорит, что «чувствует себя старушкой». Рядом лежат лекарственные препараты. Также Холзи показала фотографию, на которой она проходит лечение, и еще несколько видеоэпизодов, где она то находится в клинике, то переживает сильные эмоции со слезами на глазах.

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