Российское посольство в США выразило решительный протест в связи с задержанием в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова по запросу Соединённых Штатов.
Дипломаты потребовали, чтобы Вашингтон отозвал запрос на экстрадицию россиянина из Италии.
Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника, — говорится в сообщении дипредставительства, опубликованном в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство юстиции США подтвердило, что задержанный в Италии гражданин РФ, директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.