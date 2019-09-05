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Министерство юстиции США подтвердило, что задержанный в Италии гражданин РФ, директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Об этом сообщает РИА Новости. Коршунова задержали в Неаполе по запросу Соединённых Штатов. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Как ранее передавал News.ru, ситуацию на контроле держит российская дипмиссия...