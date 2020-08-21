Помпео заявил о непозволительности поставок оружия из РФ и КНР в Иран

https://static.news.ru/photo/de09ce44-e3c6-11ea-8360-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA/www.imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что американская сторона сделает всё возможное для ограничения поставок оружия из России и Китая в Иран. Таким способом он ответил на вопрос о санкциях в отношении Москвы и Пекина.

Когда санкции ООН вернутся, уверяю вас, что Соединённые Штаты используют каждый инструмент в своём арсенале, чтобы китайцы и русские не могли поставлять Ирану вооружения, которые угрожают нам. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они также не получили деньги от того, чтобы быть глобальным поставщиком оружия, — цитирует сообщение Fox News.

На данный момент США оказывают давление на Великобританию для того, чтобы Лондон поддержал восстановление санкций ООН против Ирана. Белый дом, в частности, потребовал разъяснений позиции премьера Бориса Джонсона по данному вопросу.

Помимо этого, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями России и Китаю, если они не будут соблюдать ограничения Совбеза ООН.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Вашингтона по восстановлению антииранских санкций, отменённых в 2015 году, неизбежно потерпит крах, так как не имеет законных оснований.