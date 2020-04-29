Помпео: США призывают партнёров добиться от КНР правды о коронавирусе

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Власти Соединённых Штатов призывают всех своих иностранных партнёров добиваться от Китая ответов о происхождении коронавируса, заявил глава госдепа Майк Помпео.

Мы призываем партнерёв в мире требовать информацию о том, что там произошло, — сказал Помпео на брифинге в Вашингтоне.

Он также напомнил, что США всё ещё не имеют доступа к лаборатории в китайском городе Ухань, где теоретически мог храниться COVID-19.

Ранее Помпео заявил, что Китай стал причиной огромных страданий, гибели людей, а теперь — огромной проблемы для мировой экономики и американской экономики, поскольку не делился имеющейся информацией о коронавирусе, писал NEWS.ru.