Помпео принимает главу МИД Азербайджана

https://static.news.ru/photo/f8b28284-1537-11eb-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео проводит в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча началась в 09:30 по местному времени (16:30 мск). О том, что после мероприятия планируется заявление для прессы, не сообщается.

Через час, в 10:30 (17:30 мск) он также проведёт переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ранее, как писал NEWS.ru, Помпео заявил, что дипломатическое урегулирование в Нагорном Карабахе отвечает всем интересам Азербайджана и Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.