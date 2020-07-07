Помпео обвинил РФ в злоупотреблении правом вето по гумпоставкам в Сирию

https://static.news.ru/photo/6b29d540-c134-11ea-b24d-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом.

За последние несколько месяцев Россия и КНР неоднократно злоупотребляли правом вето в Совете (Безопасности ООН), чтобы поддержать стратегию режима Асада, которая заключается в лишении продовольствия собственного народа, — отметил политик на брифинге в госдепе.

Помео считает, что Россия и Китай «верят в то, что за их действия нет платы». Он призывает это исправить. По его словам, действия режима Асада, Москвы и Пекина препятствуют жизненно необходимым поставкам лекарств и продовольствия в Сирию и «ухудшили и без того ужасную ситуацию в регионе», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, главы России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — 1 июля начали саммит по ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Онлайн-встречу открыл представитель Тегерана (принимающая сторона). Во время беседы с коллегами Рухани, в частности, заявил, что Соединённые Штаты Америки используют природные ресурсы Арабской Республики, притворяясь борцами с террористами. Он добавил, что Иран будет поддерживать сирийский народ и официальный Дамаск.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.