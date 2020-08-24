Помпео бесплатно спасает проигрышную номинацию Трампа

В американском штате Северная Каролина вечером 24 августа открылся съезд Республиканской партии, на котором глава США Дональд Трамп станет официальным кандидатом в президенты. В отличие от состоявшегося неделей ранее съезда демократов, он частично проходит вживую, а не удалённо. На проведении полномасштабного шоу настаивал сам Трамп. Так как на данный момент действующий президент отстаёт от соперника Джо Байдена по опросам, ему понадобится нечто большее, чем серия речей, чтобы отвоевать поддержку избирателей.

Четырёхдневный съезд республиканцев в Северной Каролине — своеобразный компромисс между намерениями Трампа и здравым смыслом. Изначально он собирался провести традиционный национальный конвент с тысячами участников в Джексонвилле, штат Флорида. Но плохая эпидемиологическая ситуация в США всё же взяла верх, и республиканцам пришлось остановиться на смешанном формате мероприятия. Так, 24 августа Трамп и его вице-президент Майк Пенс выступят перед примерно 300 участниками съезда в Северной Каролине вживую, но кандидатскую номинацию президент будет принимать в Вашингтоне, с помощью телетрансляции с лужайки Белого дома.

К последней инициативе, однако, возникли вопросы. Позируя на фоне Белого дома, Трамп будет как бы намекать, что это место закреплено за ним, что можно посчитать злоупотреблением служебным положением. Съезды партий в США неслучайно не проводятся в столичном округе: политика и государственная служба — это близкие, но разные вещи; и чиновники, скорее, должны демонстрировать приверженность народу, а не своей фракции.

Поэтому претензии возникли и к госсекретарю Майку Помпео, который собирается выступить на съезде удалённо, из рабочей поездки по Ближнему Востоку. Госдепартамент постарался защитить своего главу от нападок.

Ресурсы Государственного департамента не будут использоваться (для обращения Помпео. — NEWS.ru), — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — Наш персонал не вовлечён в подготовку речи секретаря Помпео.

Недовольным объяснили, что на выступление Помпео не потратят ни одного доллара из бюджета (запись видео оплачивает Республиканская партия), а госсекретарь будет говорить как частное лицо, а не представитель власти. Источники CNN свидетельствуют , что Трамп считает речь Помпео главным эпизодом грядущего съезда. Помимо своей собственной, разумеется.

Майк Помпео photonews.at/Georges Schneider v /Global Look Press

Кандидату в президенты от демократов Джо Байдену на съезде отрядили один день. Трамп же собирается выступать в той или иной форме все четыре дня. В стане республиканцев также добавляют, что, в отличие от «фестиваля уныния» соперничающей партии, собираются провести «оптимистичный» съезд. Как подчеркнул старший советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер, они намерены развенчать мифы о том, как выглядят и думают настоящие сторонники Трампа.

О фанатах нынешнего президента действительно успели сформироваться стереотипы — белые мужчины, пожилые люди, жители глубинки, рабочий класс, нередко — всё вышеперечисленное одновременно. Республиканцы намерены показать, что их кандидата поддерживают и представители национальных меньшинств. В частности, на съезде будет выступать единственный чернокожий республиканец в Сенате Тим Скотт и бывший постпред США при ООН Никки Хейли, чьи родители — эмигранты из Индии.

Судя по утечкам из предвыборного штаба, на мероприятии также появятся работники сферы здравоохранения, которых президент поблагодарит за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Трамп в прошлом — успешный телепродюсер и ведущий, поэтому он убеждён в том, что шоу должно продолжаться. Даже в разгар пандемии и в свете приближающихся к побережью Мексиканского залива ураганов. «Оптимистичный» съезд республиканцев — его шанс нагнать отставание от Джо Байдена, которое, по данным Real Clear Politics, на момент начала съезда составляет 7,6%. За всю историю США только три кандидата в президенты получали номинацию от своей партии с отставанием более одного 1% от оппонента. Это были Гарри Трумэн, Джеральд Форд и Джимми Картер. Двое из них — Форд и Картер — в итоге проиграли выборы. Так что если Трамп победит Байдена в ноябре, ему выпадет уникальный шанс встать в один ряд с Трумэном, одним из самых популярных лидеров США.

России от съезда республиканцев не стоит ждать сюрпризов. В части предвыборной программы Трампа, касающейся внешней политики, о нашей стране не сказано ни слова. Зато добрая треть её посвящена Китаю. Она называется «Привлечение к ответственности КНР за её жульничество в торговле». Несомненно, не раз Пекин будет помянут добрым словом и в связи с коронавирусом, который Трамп упорно называет «китайским». Но американские избиратели, обеспокоенные не сбавляющей обороты пандемией в США, наверняка, захотят услышать нечто большее, чем «во всём виноват Китай».