Госдеп раскрыл цель визитов помощника Блинкена в Казахстан и Узбекистан Помощник Блинкена запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Лу

Американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу посетит Казахстан, Узбекистан и Индию с 4 по 11 ноября, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Целью визитов в американском внешнеполитическом ведомстве назвали налаживание стратегического партнерства.

Помощник госсекретаря Лу возглавит американскую делегацию в Центральной Азии, стремясь закрепить успех первого саммита С5+1, состоявшегося в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и министерского совещания С5+1 по региональным связям, прошедшего в октябре, — говорится в сообщении.

В Астане Лу примет участие в очередном раунде расширенного американо-казахстанского диалога о стратегическом партнерстве и обсудит вопросы в сфере политики и экономики. В Ташкенте помощник госсекретаря встретится с правительственными чиновниками и возглавит американскую делегацию в переговорах о стратегическом партнерстве и расширении сотрудничества в сфере безопасности. После этого он отправится в Индию для участия в переговорах главы Пентантона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с индийскими коллегами в формате «2 плюс 2».

C5+1 — это региональная дипломатическая платформа США и пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Первая встреча в данном формате состоялась в 2015 году в Самарканде.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.