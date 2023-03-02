Политолог: США введут санкции против Китая при малейшем поводе Политолог Кортунов: США введут санкции против Китая при малейшем поводе

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США готовы ввести санкции против Китая, для этого им нужен малейший повод, заявил политолог Андрей Кортунов. Он рассказал «360», что Вашингтон и Брюссель начнут сразу же вводить ограничения, если найдут любые доказательства военной поддержки КНР России в рамках специальной военной операции на Украине.

Если в Вашингтоне и Брюсселе сочтут, что у них есть доказательства того, что Китай все-таки поддерживает Россию и поставляет ей вооружение, то, конечно, санкции будут применены — тут сомнений нет, — пояснил политолог.

По словам эксперта, согласно официальной позиции Китая, военная помощь России не оказывается. При этом дружественные страны находятся в тесном сотрудничестве, например, проводят совместные учения.

Говорить о том, какие ограничения будут введены против Китая пока трудно, но вероятнее всего это будут санкции против ВПК, чиновников и бизнеса, предполагает политолог. Эксперт отмечает, что Запад ведет политику противодействия не только против России, но и КНР. При этом отношения США и Китая были напряженными еще до начала СВО на Украине. Кортунов уточнил, что Вашингтон отказывается признавать КНР в качестве равного партнера на мировой арене.

Складывается впечатление, что сейчас ситуация развивается по наихудшему варианту. Обе стороны идут к более жесткой позиции в отношении друг друга, и, конечно, это будет иметь последствия для международной системы, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что американские власти проводят консультации с союзниками для выяснения, какие страны готовы поддержать США в введении санкций против Китая. Отмечается, что на данный момент никаких согласований по этому вопросу нет.