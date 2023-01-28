Полицейские в США до смерти избили афроамериканца и попали на видео

Фото: City of Memphis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемфис, штат Теннесси, США - кадры с камеры наблюдения

Полиция города Мемфис, штат Теннесси, жестоко избила местного жителя, афроамериканца Тайра Николса, происходящее попало в объективы камер скрытого видеонаблюдения и было опубликовано в Vimeo. На кадрах видно, как двое полицейских бьют руками, ногами и электрошокером лежащего на асфальте мужчину, а также применяют другие спецсредства. После этого на месте появляются еще трое сотрудников полиции и помогают своим коллегам в избиении. Впоследствии Николс скончался.

В связи с гибелью Николса в Мемфисе прошли протестные акции. По данным CNN, всего в них приняли участие менее 100 человек. Задержанных и пострадавших нет.

Ранее соосновательница Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны», BLM) Патрис Каллорс заявила, что полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD) несет ответственность за смерть ее двоюродного брата. В полицейском управлении сообщили, что 3 января недалеко от Вениса в западной части города произошла авария с участием Андерсона. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как сотрудник правоохранительных органов подъезжает к месту ДТП, в то время как брат активистки BLM бежит по дороге и просит помочь.

Полицейский приказал мужчине «встать у стены». Андерсон отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и сказал, что «не хотел этого», а через несколько минут пытался сбежать. Предотвратить побег смогли полицейские — они уложили учителя на асфальт, предупредив, что за оказание сопротивления его ударят электрошокером. В это время Андерсон несколько раз просил о помощи и повторял, что силовики хотят его убить. Еще несколько минут полицейские силой удерживали мужчину и несколько раз применили электрошокер.