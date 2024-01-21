Подпольный рынок человеческих органов прикрыли в Гарвардской школе NBC News: обвинительные заключения вынесли организаторам торговли органами в США

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Членам преступной группировки, которые крали человеческие органы из морга Гарвардской медицинской школы в Бостоне и торговали ими, вынесли обвинительное заключение, сообщает NBC News. По данным издания, среди обвиняемых 55-летний менеджер морга Седрик Лодж и его 63-летняя жена Дениз Лодж. Также обвинения выдвинуты жительнице Салема Катрине Маклин и Джошуа Тейлору из Уэст-Лоуна.

Временами Седрик Лодж разрешал Маклин и Тейлору заходить в морг Гарвардской медицинской школы и осматривать трупы, чтобы выбрать, что купить. В некоторых случаях Тейлор перевозил украденные останки обратно в Пенсильванию. В других случаях Лоджи переправляли украденные останки Тейлору и другим лицам за пределами штата, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая супружеская пара связывалась с покупателями через веб-сайты и мобильные телефоны. 15-страничное обвинительное заключение не содержит подробностей о том, для чего приобретались части тела. Известно, что кроме внутренних органов продавали также головы, мозги, кожу и кости.

Сообщаемые инциденты — это предательство по отношению к учебному заведению и, что самое главное, к каждому из тех, кто альтруистично решил передать свои тела через программу анатомических подарков для развития медицинского образования и исследований, — говорится в заявлении медицинской школы.

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