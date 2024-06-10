WP: Пентагон разработал план войны с Китаем WP: план США по обороне Тайваня предусматривает массовое применение БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

План США по защите Тайваня от возможного вторжения со стороны КНР предполагает массовое применение беспилотных летательных аппаратов, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Сэмюэль Папаро в интервью The Washington Post. По его словам, Пекин хочет «поставить мир перед быстрой интенсивной войной».

Я хочу использовать ряд засекреченных систем, чтобы Тайваньский пролив стал будто сценой из ада с беспилотниками, — заявил адмирал ВМС США.

Как объяснил Папаро, его задача состоит в том, чтобы с настоящего момента до 2027 года и после этого у американских военных и союзников были средства для предотвращения войны. Также в план США входит применение безэкипажных катеров и подводных систем. Адмирал добавил, что БПЛА дадут время для «всего остального».

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин ранее оценил вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня. По его мнению, Вашингтон пытается натравить КНР и остров друг на друга. Также Литовкин призвал «делить на два» все, что говорит президент США Джо Байден. Эксперт напомнил и о том, какие у Китая с Тайванем серьезные экономические связи.