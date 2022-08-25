В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины

Фото: Emma Li/XinHua/Global Look Press

Перекресток в Нью-Йорке официально назвали в честь Украины, сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter. Пересечение улиц Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню получило название Ukrainian Way (с англ. — «Украинский путь»).

Первоначально Кислица написал сообщение о том, что Украинский путь — новое название улиц Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню. Однако позже он добавил, что первый твит был некорректным и речь идет только о перекрестке.

Видимо, произошла путаница с названием перекрестка в Бруклине «Украинский путь». Если быть точным сообщениям СМИ и моему предыдущему твиту, это действительно название перекрестка Брайтон-Бич авеню и Кони-Айленд авеню. Брайтон-авеню никто не отменяет! — подчеркнул он.

Символично, что Брайтон-Бич также известен как Маленькая Одесса. Второе название обусловлено тем, что здесь много уроженцев России и других стран Восточной Европы.

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