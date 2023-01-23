Пентагон сообщил об огромных потерях ВСУ в боях против ВС России Пентагон: ВСУ теряют огромное количество бойцов в сражении против армии России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Пентагон заявил о больших потерях в войсках Украины в боях против Вооруженных сил России, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в военной сфере. Источник, как указывает агентство, отказался называть конкретные цифры. Он добавил, что США и их союзники не должны ослаблять военную помощь Киеву.

Украина столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен, — заявил источник.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Запад вынужден изменить стратегию противостояния России из-за огромных потерь ВСУ. По его словам, исчерпание мобилизационных ресурсов Украины приведет к росту числа иностранных наемников в зоне СВО, которых будут нанимать на деньги США, Великобритании, стран ЕС и Японии. Эксперт подчеркнул, что украинское мужское население стремительно сокращается, и в какой-то момент на Украине закончатся мужчины призывного возраста.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что украинцы идут на преступления и нарушения закона, чтобы отсидеть небольшой срок и избежать мобилизации. По его словам, добровольцев в стране нет, а людей вылавливают для отправки в зону боевых действий прямо на улицах.