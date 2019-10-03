https://static.news.ru/photo/e838fb68-e5fe-11e9-a121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США полковник Патрик Райдер сообщил, что КНДР запустила ракету морского базирования на дистанцию в 280 миль (450 километров).

Он добавил, что ракеты была запущенна в Японское море с морской платформы, передаёт РИА Новости .

Утром 3 октября Северная Корея выпустила ракету в восточном направлении. Снаряд упал в 350 км от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Пхеньян с июля текущего года регулярно запускает баллистические ракеты малой дальности. Только в августе было проведено пять таких испытаний. Как писал News.ru, в ночь на 10 сентября КНДР дважды запустила несколько снарядов в сторону Японского моря. Было установлено, что запуски производились из полигона близ провинции Пхёнган.