Представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США полковник Патрик Райдер сообщил, что КНДР запустила ракету морского базирования на дистанцию в 280 миль (450 километров).
Он добавил, что ракеты была запущенна в Японское море с морской платформы, передаёт
Утром 3 октября Северная Корея выпустила ракету в восточном направлении. Снаряд упал в 350 км от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Пхеньян с июля текущего года регулярно запускает баллистические ракеты малой дальности. Только в августе было проведено пять таких испытаний. Как писал News.ru, в ночь на 10 сентября КНДР дважды запустила несколько снарядов в сторону Японского моря. Было установлено, что запуски производились из полигона близ провинции Пхёнган.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен