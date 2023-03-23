В Белом доме назвали идиотом российского пилота, сбившего дрон США Кирби: награждение сбивших дрон США российских пилотов оскорбительно

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, которые сбили американский беспилотник над Чёрным морем

Награждение сбивших дрон США в Черном море российских пилотов оскорбительно и нелепо, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга. По его мнению, нельзя давать награду военным за то, что они врезались в беспилотник. Кирби полагает, что действия российских пилотов были опасны, а самих военных он назвал идиотами.

Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, наверное, у них иное понимание этого. Это нелепо. Это оскорбительно. Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем случае он был просто идиотом, — сказал Кирби.

22 марта Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ проведения специальной военной операции. Пилоты стали кавалерами ордена Мужества.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.