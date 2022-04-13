Пентагон рассказал о провальной попытке связаться с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу менее недели назад. Попытка претерпела фиаско. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса, — рассказал Кирби.

В Пентагоне уверяют, что попытки дозвониться до Шогу и начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова предпринимаются с самого начала спецоперации РФ на Украине, но они оканчиваются безуспешно.

Так, 7 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу, однако все попытки были безуспешными. С российской стороной также пытается созвониться председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, его попытки также не увенчались успехом.

При этом высокопоставленный представитель Пентагона 22 марта заявлял, что американская сторона ежедневно проводит с Москвой тесты деконфликтной линии связи. По словам американского чиновника, российские представители «регулярно поднимают трубку», однако дальнейшие шаги пока не представляются необходимыми.