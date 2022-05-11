Пентагон признал, что США готовили Украину к войне Представитель Пентагона Кирби подтвердил, что США готовили Украину к войне 8 лет

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в эфире телеканала Fox News, что США, Канада, Великобритания и другие страны Запада начали поставлять вооружение на Украину задолго до начала спецоперации РФ. По его словам, подготовка ВСУ и нацбатов к боевым действиям велась на протяжении 8 лет.

Первый миллиард долларов, который президент выделил Украине, включал летальное вооружение, — сказал Кирби.

Он также сообщил, что Соединённые штаты совместно с западными партнёрами обучали украинских военных управлению малыми подразделениями, командованию и оперативному маневрированию.

Накануне Пентагон опубликовал видео с боевой техникой, которую военное командование США поставляет Киеву в рамках помощи. Речь идёт о бронетранспортёрах M113. Отмечается, что всего в пакет военной помощи Украине входит 200 таких машин. Данный тип техники стоит на вооружении Вашингтона ещё с 1960-х годов.