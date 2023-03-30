Пентагон назвал число подготовленных на Западе бойцов ВСУ Пентагон: на Западе подготовили к боям более 18 тысяч военнослужащих ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Пентагон подсчитал общее число военнослужащих Украины, которые проходили обучение в странах Запада — их оказалось свыше 18 тысяч человек, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер. По его словам, в США тренировались семь тысяч бойцов украинской армии, а страны-союзники Вашингтона приняли около 11 тысяч военных.

Райдер добавил, что подготовка 65 военных Украины к применению системы противовоздушной обороны Patriot в США завершена, они направлены в Европу для интеграции этих комплексов.

На этой неделе 65 украинских военных из подразделений ПВО завершили обучение Patriot в Форт-Силл (штат Оклахома) и уже вернулись в Европу, — сказал Райдер.

В марте в Германии группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» выступила против обучения украинских военных на территории страны. Парламентарии опасаются, что страна может стать еще одной стороной конфликта на Украине.

Решение об обучении украинских солдат по просьбе Киева на территории стран Евросоюза было принято в Люксембурге 17 октября 2022 года министрами иностранных дел ЕС. Согласно данному постановлению, планировалось подготовить 15 тысяч бойцов ВСУ.

Депутат бундестага от фракции АдГ Штеффен Котре ранее заявил, что власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы. Он призвал тратить эти средства не на оружие, а на образование.