Пентагон: на Украине не знают, где окажется оружие из США И. о. гендиректора Пентагона: украинские чиновники могут не знать, где именно окажется переданное США оружие

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Система передачи оружия Киеву нуждается в тестировании, поскольку украинские чиновники могут не знать, где именно окажется переданное Вашингтоном оружие, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл агентству Bloomberg. По его словам, проблема заключается в том, что учет оборудования ведётся на бумажных источниках.

<...> Бумажные чеки, это всё бумага. Не думаю, что у них есть точное представление, где всё это окажется, — заявил О'Доннелл

По словам инспектора, недостаточно эффективный учёт документов оказал негативное влияние на расследования Пентагона в Афганистана и Ираке. О'Доннелл отметил, что они будут использовать извлечённый урок, чтобы избежать ошибок при проведении расследования на Украине.

По словам О'Доннелла, чиновники НАТО уверены, что передача оружия была выполнена с соблюдением всех мер безопасности.

Всё, что должно стрелять и взрываться, сейчас используется ими [украинцами]. Однако это нужно ещё проверить, — пояснил инспектор.

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что в США не исключают возможности поставок Киеву истребителей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принималось, отметил он.