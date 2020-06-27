Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/8e000a7e-b966-11ea-b0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.

Президент хочет игнорировать любые обвинения в адрес России <...> Россия не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане. И теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал, — отметила Пелоси в эфире телеканала ABC News.

По её словам, Трамп является подарком для России. Она не знает, как российская сторона влияет на политика, но всего его дороги «Ведут к Путину».

Он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, — подытожила спикер палаты представителей Конгресса США.

Ранее Пелоси призвала членов Демократической партии объединиться, чтобы помешать переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с демократами США. Такое заявление американский лидер сделал, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин перед рабочими.