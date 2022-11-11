Печаль дяди Тома: в некоторых штатах США рабство остается легальным Институт рабства оказался настолько универсальным, что даже почти через 160 лет после отмены рабовладения в Америке оно продолжает приносить миллиарды

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Четыре штата США на этой неделе поставили формальную точку в истории рабовладения, внеся в свои конституции поправки, юридически отменяющие этот институт. Теперь во всей стране осталось менее десяти штатов, законодатели которых упорно отказываются привести свои основные законы в соответствие с фактическим положением, создавшимся еще после победы Севера над Югом в ходе Гражданской войны в 1860-х годах. Однако пропагандисты «черного расизма» из движения BLM («Жизни черных имеют значение») могут не возмущаться таким решением: оно касается всех граждан «рабовладельческих» штатов независимо от цвета кожи.

Законодательные собрания Алабамы, Орегона, Теннесси и Вермонта во вторник приняли решения об изъятии из своих конституций статей, в которых рабовладение признавалось легальной формой гражданско-правовых отношений. При этом из этих четырех штатов рабовладение де-факто никогда не существовало в Вермонте и Орегоне, в то время как законодательство Алабамы всегда считалось самым откровенно расистским среди всех 50 штатов. Теперь же эту сомнительную пальму первенства перехватил штат Луизиана, конгресс которого большинством голосов отверг инициативу о приведении текста конституции штата в соответствие как с фактическим положение вещей, так и с современными понятиями о гражданском равенстве (прописанными, к слову, в федеральной конституции США).

Необычное для эпохи победившего прогрессизма решение луизианских законодателей объясняется более чем странной причиной: конгрессмен-демократ Эдмонд Джордан, который изначально был инициатором антирабовладельческой поправки, в день голосования внезапно передумал и отозвал свой билль непосредственно перед заседанием конгресса.

Внезапный разворот на 180 градусов Джордан объяснил весьма запутанными юридическими и лингвистическими мотивациями, которые до конца не поняли даже многие его коллеги по законодательному собранию: мол, отмена статьи конституции, легализующей рабовладение, создаст юридическую лакуну, которая при определенных обстоятельствах позволит продавать людей в рабство безнаказанно.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Я не могу исключить, что в нашей стране может произойти всё что угодно, в том числе возвращение к практике рабского труда. Если бы вы спросили меня год назад, могут ли в США запретить аборты, я бы поднял вас на смех. Но после решения Верховного суда в июне, отменившего действовавшее в течение 40 лет решение по делу Roe vs Wade, я уже ничему не удивлюсь. В этой стране не существует ничего, в чем можно быть раз и навсегда уверенным, — заявил политик.

Согласно конституции Луизианы, принудительный и бесплатный труд может практиковаться применительно к нарушителям законов в качестве меры наказания. По логике конгрессмена, отмена данной статьи приведет к тому, что преступники в тюрьмах смогут бить баклуши на законных основаниях, а администрация тюрем потеряет инструмент для «моральной перековки» правонарушителей. Кроме того, опасается Джордан, судам тогда придется пересматривать тысячи вердиктов, в которых подсудимые были приговорены именно к трудовой повинности.

Однако наблюдатели отметили, что отзыв конгрессменом своей поправки может быть вызван итогами референдума, который в Луизиане проводился 8 ноября, одновременно с голосованием на промежуточных выборах в конгресс. Выяснилось, что 60% жителей штата «упорствуют во грехе»: они проголосовали против того, чтобы изымать из конституции положения полуторавековой давности, несмотря на очевидный анахронизм оных. Для избираемого политика, каким является член конгресса, идти вопреки их воле чревато тем, что на следующих выборах он может перестать таковым быть.

В отличие от Луизианы, в Алабаме, Орегоне, Вермонте и Теннесси на аналогичных референдумах граждане проголосовали за модернизацию своих конституций.

Сторонники поправок в других четырех штатах указывают, что в современном мире рабовладение может принимать формы, отличающиеся от «классического» рабства в южных штатах США образца XIX века; однако суть его как подневольного принудительного труда от этого не изменилась.

В частности, в Америке ни для кого не составляют секрета факты рабского труда, который практикуется во многих исправительных учреждениях, а также на некоторых сельскохозяйственных предприятиях во время сбора урожая, где сезонные работники работают только за еду. Конкретно для афроамериканцев в этом присутствуют оскорбительные исторические параллели, когда чернокожие работники собирают хлопок на тех же самых плантациях, где полтора века назад трудились их прадеды с цепями на ногах.

Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look press

Хотя рабовладение официально отменено, это коснулось только ситуаций, когда частное лицо или компания могли эксплуатировать бесплатный труд других людей. Однако право на рабовладение, по сути, сохранилось за государственными институтами. Соединенные Штаты продолжат оставаться рабовладельческим государством, как это было до Гражданской войны, — напоминает активистка Движения за отмену рабства Саванна Элдридж.

По данным правозащитников, рабский труд сегодня используют такие частные и государственные компании, которые иначе позиционируют себя как «социально ответственный бизнес»: American Express, Apple, Pepsi-Co, FedEx и другие.

Вовлеченные в подневольный труд граждане в любом случае имеют возможность оспаривать такие ситуации в суде и требовать материальной компенсации за выполненную работу. Но сам факт того, что в законодательства пяти штатов такой труд объявляли легальным, давал возможность нечестным работодателям (и администрациям тюрем) практиковать рабовладение в XXI веке.

Конституция США отменила институт рабовладения, когда в нее была внесена 13-я поправка 157 лет назад после победы северян при президенте Аврааме Линкольне (в том числе за эту поправку и убитом). Однако эта же поправка сохранила возможность «временного рабства» в качестве меры принуждения к приговоренным преступникам. По данным правозащитников, сегодня порядка 800 тысяч заключенных по всем Соединенным Штатам — даже там, где классического рабства никогда не существовало — находятся фактически в положении рабов. Их бесплатный труд, который тюрьмы «аутсорсят» работодателям, генерирует по несколько миллиардов долларов прибыли ежегодно.

И это, кстати, одна из причин, почему работа по запрету подневольного труда в любых его формах продвигается с черепашьей скоростью. Например, когда минувшим летом аналогичный вопрос обсуждался в конгрессе штата Калифорния, противники поправки приводили цифры, что отмена рабства будет стоить бюджету штата $1,5 млрд в год. Впечатленные этой цифрой конгрессмены тогда отложили голосование по данному пункту повестки дня.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

При этом статистика неумолимо льет воду на мельницу тех, кто утверждает, что афроафриканцы по-прежнему находятся в США на положении граждан второго сорта. По данным правозащитной группы Innocence Project, три четверти обитателей американских тюрем — чернокожие, и у правоохранителей по-прежнему сильно предубеждение против этой этнической группы (что и вызвало к жизни движение BLM). Известен случай, когда чернокожий заключенный тюрьмы Angola Куртис Рей Дэвис отработал 25 лет на плантациях в Луизиане за убийство, которое он не совершал. Ошибка суда вскрылась только в 2019 году, и сейчас Дэвис является одним из активистов движения за пересмотр конституции этого штата.

В большинстве штатов принудительный труд запрещен без каких-либо оговорок и не может применяться даже к преступникам. Но в 12 штатах (включая Луизиану) до этой недели заключенные могли привлекаться к бесплатному труду на законных основаниях, и, более того, за отказ работать забесплатно администрация тюрем может применять к ним репрессивные меры.

Внезапно поднявшаяся волна активностей за окончательную отмену рабства возникла в США не стихийно, а как подготовленная политическая кампания с целями, имеющими к вопросам рабовладения весьма косвенное отношение, рассказал NEWS.ru американист из МГИМО Виктор Мизин.

Чтобы окончательно закрыть тему рабовладения, у американских политиков руки не доходили полтора столетия. Это, конечно, не какой-то уникальный случай — например, в Британии очень гордятся тем, что живут по законам 400-летней давности. Вспомнить о том, что позорная страница истории Америки не закрыта, законодателей вынудили социальные катаклизмы, которые один за другим потрясают Соединенные Штаты в последние годы. В первую очередь, конечно, это взрыв черного расизма в лице движения BLM. И этот взрыв очень удобен для Демпартии, которая на только что прошедших выборах увидела, что хотя «красная волна» не состоялась, всё же часть ядерного электората демократов, те самые потомки черных рабов, проголосовала за республиканцев. Это очень тревожный тренд для «синих», и им надо срочно напоминать афроамериканцам, кто «на самом деле» борется за права меньшинств. За такой борьбой демократам очень удобно «заметать под ковер» более приземленные проблемы, в первую очередь невиданную за десятилетия инфляцию. Виктор Мизин замдиректора Института международных исследований МГИМО МИД РФ

Принятые во вторник решения четырех штатов о безоговорочном запрете рабского труда являются шагом к внесению аналогичной «поправки к поправке» в федеральную конституцию. Для того чтобы поменять конституцию США, необходимо солидарное решение не менее двух третьих от числа штатов. В 2018 году за обновление 13-й поправки уже проголосовали штаты Небраска, Юта и Колорадо. Еще шесть штатов, как ожидается, примут такие решения в 2023 году, если, конечно, среди них не окажется еще нескольких белых ворон, каковой сейчас показала себя Луизиана.