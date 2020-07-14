Пандемия коронавируса вернула в моду ношение бандан

https://static.news.ru/photo/fca38a02-c5da-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новым «коронавирусным» трендом стало использование бандан в качестве защитной маски.

Так, в Соединённых Штатах знаменитости всё чаще и чаще появляются на публике в разноцветных банданах, повязанных вокруг лица. Среди них актрисы Марго Робби, Джейн Фонда и Сара Джессика Паркер, а также хореограф Джулианна Хаф и актёр Крис Пайн, пишет Independent.

Как уточняет издание, актрису Кристен Стюарт также заметили на улицах Лос-Анджелеса в бандане в тон футболки белого цвета.

Кроме того, известно, что бывшие супруги Эмбер Хёрд и Джонни Депп явились в суд в таких же повязках на лице. Последний выбрал чёрное изделие, а его бывшая жена — красный платок с принтом в белый горох.

Тем не менее, по своей эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией банданы в значительной мере уступают классическим медицинским маскам. Если человек кашляет в маске, его слюна перемещается на расстояние 6,3 сантиметра, тогда как при использовании банданы — на 7,6 сантиметра.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

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