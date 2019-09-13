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Медики не могут поставить диагноз школьнице Райли Хорнер из Иллинойса, которая после того как повредила голову, постоянно возвращается в 11 июня.

Просыпаясь утром, девочка думает, что сегодня именно тот день, когда она пострадала на уроке танцев. Каждые два часа её память «обнуляется», и ребёнку приходится заглядывать в блокнот, где имеются заметки обо всём, что произошло.

У меня на двери висит календарь. Я смотрю — а там сентябрь. И тогда я думаю: «Ого». У меня нет новых воспоминаний, мне страшно, — цитирует Хонер WQAD .

Доктора провели все возможные исследования и исключили сотрясение мозга, опухоль, кровоизлияние в мозг. С медицинской точки зрения с подростком всё в порядке. Специалисты в растерянности. Они говорят, что если в течение полугода американка будет пользоваться только кратковременной памятью, это может привести к необратимым последствиям, уточняет Life .

Ранее News.ru писал, что китаянка на некоторое время забыла 10 лет своей жизни после похода в уборную. Родственники женщины сразу же отвезли её в больницу. Временная потеря памяти продлилась восемь часов. Доктор нейрологии Пенг Джахон объяснил, что подобное явление называется транзиторная глобальная амнезия, при которой нарушается приток крови к мозгу. По его словам, это было вызвано сильным перенапряжением во время похода в туалет, так как китаянка страдала от запоров.