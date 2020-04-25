Отставку главы Минздрава США в Белом доме назвали слухами

https://static.news.ru/photo/216304ce-8780-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Алекс Азар Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Администрация президента США выступила с заявлением, что сообщения о предстоящем снятии с должности министра здравоохранения и социальных служб страны Алекса Азара не соответствуют действительности.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, чиновник сейчас занимается важнейшими задачами, которые поставил ему президент.

Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от осуществляемого всем правительством ответа на COVID-19, — цитирует Дира Bloomberg.

Первой о готовящейся отставке Азара сообщила газета Politico. Издание уверяло, что министр оставит свой пост из-за недовольства президентом Дональдом Трампом тем, какие меры принимались в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в адрес директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи начали поступать многочисленные угрозы из-за установленных в стране ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Ему предоставлена охрана. Первым по поводу безопасности Фаучи выразил беспокойство глава Министерства здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.