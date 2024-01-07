Остин признал ошибку, допущенную после его госпитализации Остин признал необходимость раньше сообщить общественности о его госпитализации

Фото: Kseystone Pres Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить общественности и СМИ о его госпитализации, произошедшей 1 января, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского оборонного ведомства. Остин также сообщил, что с нетерпением ждет возвращения на работу.

Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше. <...> Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации, — заявил глава Пентагона.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день.

При этом издание Politico написало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны. По словам источников издания, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В администрации главы государства не знали об осложнениях, которые возникли у министра обороны в результате медицинской процедуры.