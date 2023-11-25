Опасные суперсвиньи пытаются прорваться в США Северным штатам США угрожает нашествие суперсвиней из Канады

Фото: Wang Guansen/XinHua/Global Look Press

Северным штатам США вновь угрожает нашествие так называемых суперсвиней из Канады, передает Associated Press. Миннесота, Северная Дакота и Монтана предпринимают меры, чтобы не допустить проникновения вредоносных и опасных животных.

Растущая популяция трудноискоренимых суперсвиней в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а северные штаты, такие как Миннесота, Северная Дакота и Монтана, предпринимают шаги, чтобы остановить вторжение, — отметило агентство.

Речь идет о животных, которые представляют собой помесь диких кабанов и домашних свиней. Они отличаются высокой выживаемостью и плодовитостью, прожорливы, а также несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Кроме того, создают риск для здоровья и безопасности человека. Животные распространены в нескольких канадских штатах, и периодически пытаются распространиться на территории США.

Изначально этих особей вывели фермеры, скрестив домашних свиней с дикими кабанами, но теперь миграция этой породы и некоторолируемый рост наносят урон фауне лесов. В Штатах ранее пытались травить суперсвиней, но успех имел лишь метод «свиньи Иуды»: на одну из особей надевали GPS-ошейник и запускали в лес, ожидая, когда она присоединится к группе сородичей. Выйдя на группу животных, охотники их уничтожали.