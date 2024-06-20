Онкобольная звезда «Зачарованных» потребовала от бывшего мужа алименты Болеющая раком Шеннен Доэрти потребовала от экс-мужа деньги на ее содержание

Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Шеннен Доэрти

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая прославилась ролью в сериале «Зачарованные», на фоне продолжающегося развода потребовала через суд у мужа Курта Исвариенко супружескую поддержку, пишет Fox News. В документах, которые она подала в суд Лос-Анджелеса, сказано, что артистка просит выплачивать ей ежемесячно $15 343.

Свое требование она объяснила тем, что Исвариенко в браке зарабатывал в несколько раз больше, чем она. Так, средний ежегодный доход Доэрти был около $250 тысяч, в то время, как ее супруг получал почти $700 тысяч. Кроме того, телезвезда отмечает, что из-за рака молочной железы четвертой стадии она неспособна работать, а потому потеряет свою актерскую медицинскую страховку от SAG.

Пока я не могла работать, неся непомерные медицинские расходы, не покрываемые страховкой, для прохождения экспериментального лечения в надежде продлить мою жизнь, Курт пользовался самолетом, тратя тысячи долларов на медицинские курорты, ювелирные магазины, Gucci и другие магазины, — пожаловалась Доэрти.

Ее положение ухудшается тем, что с июля 2024-го сериал «Зачарованные» не будет транслироваться ни на одном из стримингов, а потому она потеряет пассивных доход, который у нее был. Актриса также считает, что экс-муж затягивает процесс развода «в ожидании ее скорой смерти».

Ранее актрисы Алисса Милано и Шеннен Доэрти, известные по сериалу «Зачарованные», снова вступили в противостояние спустя 25 лет. Доэрти публично обвинила Милано в том, что ее уволили из проекта, но актриса опровергла это заявление.