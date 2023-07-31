Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе Режиссер Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России не такой, каким его изображают на Западе, заявил американский режиссер Оливер Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда. По его словам, российский лидер всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с властями США.

Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, — сказал Стоун.

Режиссер подчеркнул, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Путине он задавал главе государства прямые и честные вопросы. В ответах российского лидера не было никакой «воинственности», добавил Стоун.

Он добавил, что несколько лет назад Россия и Китай оставались потенциальными союзниками США, однако Вашингтон упустил возможность, теперь Москва и Пекин являются его главными врагами.