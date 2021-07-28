«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Трампа с Обамой

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа.
Случилось это в ходе выступления хозяина Белого дома в штате Пенсильвания. Байден
Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом, — мгновенно исправился Байден.
Ранее стало известно, что Джо Байден в марте оговорился во время официального выступления. Рассказывая об успехах кампании по вакцинации населения в США, он назвал президентом вместо себя своего вице-президента Камалу Харрис.