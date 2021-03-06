Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда

https://static.news.ru/photo/403d83c6-7f08-11eb-a719-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате стрельбы на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, штат Миннесота, убит по меньшей мере один человек. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, перестрелка возникла в результате перепалки между двумя лицами, чьи личности не называются. В результате один из участников конфликта открыл огонь. Пострадавшего госпитализировали, он умер в больнице.

Полиция занимается расследованием произошедшего.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании сотрудниками полиции. Один из стражей порядка, Дерек Шовин, применил удушающий приём. На следующий день всех четырёх полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), где весной 2020 года начались протесты и беспорядки после гибели от действий силовиков афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе конфликта. По данным стражей порядка, им пришлось открыть огонь в ответ на применение оружия гражданином, автомобиль которого правоохранители решили остановить для проверки.