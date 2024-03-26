Обрушение моста с автомобилями в американском Мэриленде попало на видео

Фото: Patorjk/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Автомобильный мост обрушился в городе Балтимор американского штата Мэриленд, передает Express. По информации СМИ, в этот момент там находились машины. К месту происшествия уже выехали спасательные службы. По предварительным данным, в мост врезался контейнеровоз.

Во вторник около 01:30 ночи поступили сообщения о том, что крупное судно врезалось в мост, соединяющий северную и южную полосы межштатной автомагистрали 695. Судно загорелось, а затем затонуло, мост обрушился, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что несколько пролетов огромного моста падают в воду. По информации издания, службы экстренного реагирования готовятся к инциденту с массовыми жертвами.

Известно, что мост назван по имени юриста и автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки. По информации телеканала Fox News, все полосы движения были закрыты.

Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что край возведенного для соревнований по сноуборду трамплина обрушился в Тюмени вместе с находившимися на нем людьми. В результате происшествия никто не пострадал.