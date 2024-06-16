Бывший президент США Барак Обама за руку увел действующего американского лидера Джо Байдена, который замер без движения на сцене после выступления перед сторонниками в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео распространили в Сети.
Мероприятие было приурочено к сбору средств на электоральную кампанию демократа. В момент прощания на сцену вместе вышли Обама и Байден. Первый стал энергично махать рукой публике, а второй будто «окаменел» и стоял с улыбкой. Тогда экс-президент взял своего коллегу за руку и стал уводить со сцены. Байден моментально отреагировал и последовал за Обамой.
Похожий инцидент приключился с американским президентом на днях. Журналисты Daily Mail заметили, что Байден пережил «короткое замыкание» на празднике в Белом доме, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Как заметили репортеры, глава государства странно застыл в момент, когда все оживленно танцевали под веселую музыку.
По информации журналистов, президент стоял неподвижно с застывшей мимикой, пока брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда Филониз не заметил состояние американского лидера. Тогда мужчина дотронулся до президента и заговорил с ним, после чего хозяин Белого дома сразу «ожил».