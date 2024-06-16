Обама за ручку вывел «окаменевшего» Байдена со сцены В Сети опубликовали видео, как Обама за руку уводит «застывшего» Байдена

Бывший президент США Барак Обама за руку увел действующего американского лидера Джо Байдена, который замер без движения на сцене после выступления перед сторонниками в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео распространили в Сети.

Мероприятие было приурочено к сбору средств на электоральную кампанию демократа. В момент прощания на сцену вместе вышли Обама и Байден. Первый стал энергично махать рукой публике, а второй будто «окаменел» и стоял с улыбкой. Тогда экс-президент взял своего коллегу за руку и стал уводить со сцены. Байден моментально отреагировал и последовал за Обамой.

Похожий инцидент приключился с американским президентом на днях. Журналисты Daily Mail заметили, что Байден пережил «короткое замыкание» на празднике в Белом доме, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Как заметили репортеры, глава государства странно застыл в момент, когда все оживленно танцевали под веселую музыку.

По информации журналистов, президент стоял неподвижно с застывшей мимикой, пока брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда Филониз не заметил состояние американского лидера. Тогда мужчина дотронулся до президента и заговорил с ним, после чего хозяин Белого дома сразу «ожил».