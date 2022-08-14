NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад

Фото: kremlin

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Сотрудничество президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает недовольство у западных стран, написал журналист Стивен Эрлангер для газеты The New York Times. Он напомнил, что в последнее время лидеры двух стран активное обсуждают перспективы экономического сотрудничества Москвы и Анкары.

Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели. <...> Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад, — пишет Эрлангер.

Он напомнил, что Анкара отказалась от поддержки антироссийских санкций и сейчас изучает возможность сотрудничать с российскими банками, попавшими под рестрикции. Также Турция принимает платежи по российским кредитным картам. По словам журналиста, желание Эрдогана сохранить отношения с Россией связано с готовностью Путина к взаимовыгодному сотрудничеству.

Последнюю встречу Путин и Эрдоган провели встречу 5 августа в Сочи. Переговоры продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Кроме того, стороны условились увеличивать торговый товарооборот, а также сотрудничать в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма.

Позднее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что была достигнута принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях. По его словам в ближайшее время будут согласованы график оплаты и цены.