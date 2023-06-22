Американский мультсериал «Симпсоны» мог предугадать трагедию с батискафом «Титан», затонувшим в водах Атлантики, пишет Newsweek. Уточняется, что предсказание не точное, однако фанаты мультсериала считают его близким к реальности.
Издание сообщает об одной из серии 17-го сезона, в которой Гомер Симпсон, управляя батискафом, отправляется в глубины океана на поиски сокровищ. В итоге он застревает в коралле, а в подводном аппарате заканчивается кислород, после чего главный герой теряет сознание.
Агентство URA.RU опубликовало тот самый отрывок из мультсериала.
«Симпсоны» многократно выпускали серии, сцены из которых спустя много лет можно было наблюдать в реальном мире. Так, мультсериал предугадал теракт с башнями-близнецами, президентство Дональда Трампа, зарождение неизвестного вируса в Китае, переводчик языка новорожденных и даже форму Вселенной в виде пончика.
Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.