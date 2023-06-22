Newsweek: «Симпсоны» могли предугадать катастрофу с батискафом «Титан»

Фото: oceangate.com

Батискаф «Титан»

Американский мультсериал «Симпсоны» мог предугадать трагедию с батискафом «Титан», затонувшим в водах Атлантики, пишет Newsweek. Уточняется, что предсказание не точное, однако фанаты мультсериала считают его близким к реальности.

Издание сообщает об одной из серии 17-го сезона, в которой Гомер Симпсон, управляя батискафом, отправляется в глубины океана на поиски сокровищ. В итоге он застревает в коралле, а в подводном аппарате заканчивается кислород, после чего главный герой теряет сознание.

Агентство URA.RU опубликовало тот самый отрывок из мультсериала.

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«Симпсоны» многократно выпускали серии, сцены из которых спустя много лет можно было наблюдать в реальном мире. Так, мультсериал предугадал теракт с башнями-близнецами, президентство Дональда Трампа, зарождение неизвестного вируса в Китае, переводчик языка новорожденных и даже форму Вселенной в виде пончика.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.