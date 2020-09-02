New York Post причислил Киев к российской территории

https://static.news.ru/photo/d3145146-edab-11ea-9a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В одной из крупнейших американских газет New York Post Киев навали российским городом.

В тексте материала рассказывается о женщине, которая покинула самолёт Международных авиалиний Украины, вышла на крыло лайнера через аварийный люк, а затем вновь вернулась в самолёт, сообщает Газета.ru.

При этом, женщина, которая устроила прогулку на самолёте, была с двумя детьми. Они летели из Турции в Киев.

Отмечается, что американское издание до сих пор не исправило ошибку в материале.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам по случаю Дня Конституции, начал перечислять все регионы страны, «забыв» упомянуть ещё два. В обращении он назвал только 25 регионов из 27.