New York Post причислил Киев к российской территории

В одной из крупнейших американских газет New York Post Киев навали российским городом.
В тексте материала рассказывается о женщине, которая покинула самолёт Международных авиалиний Украины, вышла на крыло лайнера через аварийный люк, а затем вновь вернулась в самолёт,
При этом, женщина, которая устроила прогулку на самолёте, была с двумя детьми. Они летели из Турции в Киев.
Отмечается, что американское издание до сих пор
Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам по случаю Дня Конституции, начал перечислять все регионы страны, «забыв» упомянуть ещё два. В обращении он назвал только 25 регионов из 27.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен