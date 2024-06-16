«Не высечено в камне»: Белый дом о соглашении с Украиной Белый дом не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при смене президента

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Джейк Салливан

Белый дом не может дать никаких гарантий в том, что следующее правительство США не изменит договоренность с Украиной, достигнутое администрацией Джо Байдена, заявил его помощник Джейк Салливан на полях конференции в Швейцарии. При этом он заверил, что обычно Вашингтон придерживается долгосрочных обязательств.

Салливан сослался на исторический опыт и признал, что последующее правительство может изменить соглашения предыдущего. Помощник Байдена отметил, что не может изменить этот непреложный факт.

И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне, — заявил Салливан.

На днях американские СМИ сообщили, что миллиардер Дональд Трамп или любой другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности» Джо Байдена и Владимира Зеленского. В публикации говорится, что оно «не является договором и не будет ратифицировано конгрессом».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден подпишут соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, констатировал он.