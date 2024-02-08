Названы два варианта продолжения поставок оружия США на Украину NYT: США могут заставить ЕС платить за продолжение поставок оружия на Украину

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Sara Jenkins

США рассматривают возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок Украине, пишет колумнист The New York Times (NYT) Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из американской администрации. Кроме того, утверждает он, американская сторона может заставить Европу платить.

По словам Сангера, возможность обмена рассматривается по аналогии с Японией и Южной Кореей. Тогда страны, официально объявившие о нежелании поставлять оружие в зону конфликта, передали его Вашингтону для компенсации поставок вооружений на Украину из арсеналов США.

В то же время Вашингтон рассматривает вариант, при котором европейские страны будут обязаны заплатить за американское оружие и отправлять его на Украину. Как утверждает Сангер, в администрации США признают, что в ближайшей перспективе нет ничего, что могло бы сравниться с новыми ассигнованиями конгресса в размере $60 млрд. При этом аргумент о предотвращении нападения России на одну из стран НАТО за счет действий Запада на Украине теряет свою эффективность в конгрессе, добавил колумнист NYT.

Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Германия не располагает производственными мощностями, чтобы заключать дополнительные рамочные договоры с промышленностью на поставку боеприпасов для Украины. Он отметил, что Берлин исчерпал свои возможности.