Названо условие снятия американских санкций против России Политолог Мухин назвал условие снятия американских санкций против России

Фото: kptripathi/flickr.com

Обеспокоенность заместителя министра финансов США Уолли Адейемо тем, что введенные против России санкции могут стать избыточными, не стоит расценивать как скорую отмену ограничительных мер в отношении Москвы, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, снятие санкций возможно при условии обрушения доллара на мировом рынке.

США — это бюрократическое государство, санкции вводятся таким образом, чтобы отменить их было крайне затруднительно. Тем более что культура мейнстрима в США не позволяет это сделать, несмотря на прагматичные заявления представителя Минфина США. Честно говоря, вероятность отмены санкций по этой причине не существует. Я думаю, обрушение долларовой конструкции по всему миру вообще автоматически снимет вопрос применения этих самых санкций без участия США, — считает Мухин.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что введенные в отношении России санкции могут стать избыточными. Ограничительные меры против Москвы вызывают озабоченность побочными эффектами, которые выражаются в виде инфляции и негативного влияния на экономику стран Запада.

Санкции, которые затрагивают банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции, ввели на Западе в отношении России после того, как она начала спецоперацию на Украине.