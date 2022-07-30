Названо число принятых в США беженцев с Украины Axios: США приняли более 100 тысяч беженцев с Украины

Фото: Mychelle Vincent/Keystone Press Agency/Global Look Press

США за последние пять месяцев приняли более 100 тысяч украинцев. Приёму беженцев способствует американская программа Uniting for Ukraine («Объединяясь для Украины»), сообщает портал Axios со ссылкой на Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Президент [США Джо] Байден взял на себя обязательство предоставить убежище для 100 тысяч украинцев. По ряду программ, включая Uniting for Ukraine, Соединённые Штаты с марта приняли более 100 тысяч украинцев, — цитирует портал представителя МВБ.

Программа Uniting for Ukraine позволяет беженцам с Украины приехать и находиться в США до двух лет. Важным условием для этого является наличие в стране человека, который готов оказывать беженцу финансовую поддержку. Есть и другие условия. В Белом доме объявили о запуске данной программы в апреле.

Ранее стало известно, что еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила: более трёх миллионов украинских беженцев уже вернулись обратно в страну. Она отметила, что в странах Евросоюза остаётся ещё около 3,7 млн граждан Украины. По словам Йоханссон, кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, что затрудняет подсчёт.