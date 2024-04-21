Названо число погибших при стрельбе в Теннесси Полиция Мемфиса: два человека погибли и 14 пострадали при стрельбе на вечеринке

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум два человека погибли при стрельбе на вечеринке в американском Мемфисе, штат Теннесси, следует из сообщения местной полиции в Twitter (X). Согласно данным правоохранителей, еще 14 человек пострадали.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию вечером в субботу, 20 апреля, около 19:19 по местному времени (21 апреля 03:19 мск). Правоохранители обнаружили на месте стрельбы пять человек с огнестрельными ранениями, троих госпитализировали в тяжелом состоянии, двое погибли. Еще 11 человек обратились в медучреждения самостоятельно.

По информации полиции, стрельба произошла на уличной вечеринке. У организаторов не было разрешения на ее проведение. В общем на мероприятии было около 200–300 человек.

До этого в Чикаго семь человек, включая трех несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел в районе Бэк-оф-Ярдс. К месту происшествия направляли 10 карет скорой помощи. Группа неизвестных злоумышленников открыла огонь по людям недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы заявили, что слышали порядка 18 выстрелов. В результате стрельбы погибла семилетняя девочка. Она получила огнестрельное ранение в голову.