Названа единственная преграда для Трампа в борьбе за президентское кресло Политолог Макаркин: единственный конкурент Трампа — Никки Хейли

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Единственным конкурентом Дональда Трампа на выборах президента США является Никки Хейли, заявил в комментарии NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. При этом Макаркин уверен, что с таким оппонентом Трампу гарантирована победа.

У Трампа остался один конкурент — Никки Хейли. Полюс Трампа значительно сильнее. Хейли будет продолжать борьбу до какого-то предела. Если все будет развиваться по нынешним правилам, то Трамп выиграет без всяких проблем, — говорит политолог.

По словам Макаркина, Хелли может надеяться, что в ход кампании вмешаются судебные разбирательства и Трамп сойдет с гонки из-за уголовного дела. При этом он уверен, что убежденные трамписты все равно останутся на стороне экс-лидера США.

[Хейли] рассчитывает, что в этом случае колеблющиеся уйдут от Трампа и перейдут к ней. Нельзя забывать и о возрасте Трампа. Хейли позиционируется как более молодая и дееспособная альтернатива, но для людей, которые уже приняли решение поддержать Трампа, эта тема малозначима. Они уверены в его активности, — заключил Макаркин.

Ранее Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир назвал своего последнего конкурента в борьбе за право выдвижения от Республиканской партии Никки Хейли «поджигателем войны» и частью «больного политического класса». По его словам, именно от таких людей он стремится избавить Америку.