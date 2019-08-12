https://static.news.ru/photo/26fdfb70-bd6c-11e9-a78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп склоеняется к кандидатуре специалиста по России Стивена Бигана на должность посла.

Окончательное решение ещё не принято, но ожидается, что кандидатура будет утверждена в ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Стивен Биган изучал в институте Детройта русский язык и политологию, возглавлял московское отделение Международного республиканского института (признан нежелательным в 2016 году), ездил в Россию по делам Ford Motor, вице-президентом которой являлся.

Как писал News.ru ранее, заявление об отставке президенту США Дональду Трампу подал американский посол в России Джон Хантсман. Дипломат покинет свой пост 3 октября.