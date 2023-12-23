Назван главный выгодоприобретатель от передачи F-16 Украине Военэксперт Дандыкин: США получат больше всего выгоды от передачи F-16 Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

США станут главным выгодоприобретателем от передачи Украине многофункциональных истребителей F-16, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, отправитель неважен, поскольку Пентагон в любом случае получит госзаказы, за которые будут расплачиваться зарубежные налогоплательщики.

Нидерланды или любая другая страна — значения не имеет. Отправка F-16 Киеву означает автоматический заказ в США истребителей пятого поколения F-35, что только обогатит американский ВПК, нуждающийся в новых инвестициях. Пентагон получит лишние госзаказы, а оплачивать будут налогоплательщики тех же Нидерландов, — пояснил он.

Дандыкин добавил, что у Киева могут возникнуть проблемы с размещением самолетов из-за того, что украинские военные аэродромы регулярно подвергаются обстрелам. Военный эксперт предположил, что помочь могут страны НАТО.

Другое дело, откуда F-16 взлетать. Из стран НАТО — Польши и Румынии, но это уже совершенно другие меры потребуются. Им уже передавали танки Leopard, будут и Abrams, ну и что? Не помогут, зато оборонка США заработает. Банальная причина, — заключил Дандыкин.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Он проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении. По словам главы кабмина, перед поставкой должен быть соблюден ряд критериев, таких как требования к персоналу и инфраструктуре.