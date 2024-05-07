Запуск первого пилотируемого корабля к МКС отложили Запуск первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к МКС отложили

Фото: NASA

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило об отмене запуска первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС). На сайте управления сказано, что полет может состояться до конца текущей недели.

Сообщается также, что запуск отложили из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Экипаж, уже занявший свои места, был эвакуирован. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на МКС неделю. Их основной задачей было возвращение на полигон в Уайт-Сэндс (США) и совершение мягкой посадки.

Менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич на пресс-конференции заявил, что полет может состояться уже до конца этой недели. По его словам, специалисты изучат в ближайшие дни работу клапанов и предпримут необходимые шаги. После этого станет понятно, когда состоится полет.

Ранее грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, доставил на Землю с МКС образцы научных исследований и 11 км оптоволокна, которое было произведено на орбите Земли в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.