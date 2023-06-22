Найдена внезапная связь жертв «Титаника» с владельцем пропавшего батискафа NYT: жена владельца пропавшего батискафа «Титан» является правнучкой пары, погибшей на «Титанике»

Фото: Ocean Gate

Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc

Супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, пилотировавшего пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника», сообщает New York Times. Жена бизнесмена Венди Раш — правнучка «двух самых богатых людей», которые не спаслись при столкновении парохода с айсбергом в 1912 году.

Выяснилось, что, согласно данным архива, Штраусы были пассажирами первого класса. В воспоминаниях выживших в катастрофе указано, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, поскольку женщины и дети ждали возможности спастись с уходящего под воду лайнера. При этом Ида, с которой бизнесмен прожил в браке около 40 лет, отказалась покинуть супруга.

Как пишет NYT, этот случай был показан в фильме «Титаник» 1997 года, который создал Джеймс Кэмерон. Согласно архивам, тело Штрауса нашли в океане примерно через две недели после катастрофы, останки его жены так и не обнаружили.

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Венди Раш — потомок одной из дочерей Штраусов. Женщина вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

NBC ранее сообщила, что запас кислорода на батискафе иссякнет к 07:08 по времени Восточного побережья США (14:08 мск).