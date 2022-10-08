На Trump Tower появилось поздравление Путину с юбилеем

Фото: johnsonderman/flickr.com

На одной из высоток Trump Tower в Майами, построенной бывшим президентом США Дональдом Трампом, появилось поздравление, адресованное президенту России Владимиру Путину, отметившему накануне свое 70-летие. Фото и видео проекции на здании появилось в социальных сетях.

Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент, — проецировали на центральную высотку.

Накануне глава страны отмечал свой день рождения. По телефону Путина поздравили первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза. 7 октября также состоялся неофициальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Что касается подарков, то из Таджикистана главе страны прислали арбузы, дыни и другие фрукты, которые были выложены красивыми узорами и горами около места проведения встречи глав государств. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путин трактор, чтобы «вместе сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».