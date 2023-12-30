MWM: ВС России поразили склады ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Американский журнал Military Watch Magazine заявил, что российские вооруженные силы нанесли удар по украинским складам, на которых хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По его информации, также были поражены аэродромы с самолетами для их запуска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине, — говорится в материале.

По информации журнала, массированные атаки России свидетельствуют о том, что страна успешно увеличила собственное производство ракет. В публикации уточняется, что благодаря этому ВС РФ смогли нарастить интенсивность огня не только по объектам в крупных городах, но и на передовой.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич предположил, что российские ракеты Х-22 могут использоваться в зоне специальной военной операции для ударов по портовой инфраструктуре или аэродромам. По его словам, это дорогие боеприпасы, которые используются военными ВС РФ при атаке особо важных целей.