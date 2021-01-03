Мужчина выбил дверь в доме бывшего босса после отказа дружить в соцсети

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Американец вломился в дом бывшего начальника после того, как тот проигнорировал его настойчивые предложения о дружбе в социальной сети. Началось это за неделю до Нового года.

24 декабря Калеб Бурчик стал отправлять назойливые предложения о дружбе в Facebook своему бывшему работодателю. Однако адресат не удостоил его ответом. Тогда разозлённый мужчина перешёл к угрозам, пишет Williston Herald.

Бурчик заявил, что убьёт экс-босса, если тот не станет с ним дружить. Позже он опубликовал фото автомобиля своего оппонента и настойчиво посоветовал не заводить машину. Наконец, он сфотографировал себя у входа в дом несостоявшегося друга и посоветовал тому подумать о новой двери.

26 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в такой же одежде в тот момент, когда тот выбивал дверь в жилище своей жертвы.

В результате мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания по его делу пройдут 27 января. Пока же судья установил залог в $25 тысяч.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские США задержали мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии в городе Спокейн, штат Вашингтон, и угрожал его взорвать.